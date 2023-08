Lecce | D'Aversa | 'Ceesay ha vissuto momenti difficili per via del mercato | ma ora è con noi'

Commenta per primo È tempo di calcio giocato ma con un occhio sul mercato soprattutto per ilche, dopo aver sistemato la porta con il ritorno di Falcone a titolo definitivo, attende un ...D'Roberto D', allenatore del, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Como Roberto D', allenatore del, ha diramato la lista dei giocatori ...- Il primo appuntamento ufficiale per la nuova stagione delè alle porte e il tecnico giallorosso, Roberto D', intervenuto in conferenza stampa per presentare i temi della sfida con il Como al Via del Mare, ha parlato di buone sensazioni rispetto a ...

Calcio: Sfida di Coppa col Como, D'Aversa 'Lecce pronto al debutto' Tiscali

Il tecnico del Lecce non fa anticipazioni su chi scenderà domani sera in campo contro i lariani. Da decidere anche chi sarà il capitano.Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como in Coppa Italia: Ufficialmente, inizia la stagione, ma credo che in ogni partita deve scen ...