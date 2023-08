Lecce-Como | D’Aversa | “Siamo pronti al debutto”

(Di sabato 12 agosto 2023) Il neo tecnico del, Roberto, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match di Coppa Italia con ildi domenica sera. Ecco le sue parole: “Vogliamo scendere in campo per fare risultato pieno. La squadra arriva bene, ma dobbiamo considerare che il calcio d’agosto è un periodo di preparazione. Bisogna dunque ben calibrare l’entusiasmo quando le cose vengono fatte bene ed evitare di essere catastrofici quando le cose non vanno nel verso giusto. Questi ragazzi si allenano con intensità dal primo giorno, non posso rimproverargli nulla”.a E ancora: “Deciderò chi mandare in campo un minuto prima dell’inizio della partita. Penso sia anche una forma di rispetto nei confronti dei ragazzi, voglio valutarli sotto tutti i punti di vista. Con i cinque cambi saranno molto importanti anche coloro che entrano a gara in ...

Mister D’Aversa, alla vigilia della gara di Coppa Italia con il Como, si presenta in sala stampa quasi completamente abbottonato per quanto riguarda gli undici titolari. Dalle parole ...La squadra lariana, avversaria del Lecce domani sera in Coppa Italia, si presenterà con il suo nuovo scacchiere Curiosità in casa Como per capire come si affronterà domani sera la gara del Primo Turno ...