Le difficoltà nell’educazione dei figli

(Di sabato 12 agosto 2023) Ah, le vacanze! Periodo di rinascita, per tutti, tempo prezioso da condividere con i… a meno che non siano adolescenti. L’alterità di uno è qualcosa che sciocca e stupisce fin dal primo momento in cui li teniamo in braccio, ma c’è un periodo glorioso, che è quello dell’adolescenza, in cui questa alterità esplode in tutta la sua brutalità. Pare che nulla di quello che facciamo come genitori venga da loro apprezzato e più andiamo loro incontro e meno ci riesce il contatto. E poi c’è la faccenda dell’educazione che opprime noi che, a nostra volta, opprimiamo loro. È infatti uno sperticarsi di tentativi di proporre qualcosa che noi avremmo fatto alla loro età, qualcosa che noi avremmo dovuto fare alla loro età o che avremmo dovuto voler fare, se avessimo avuto, allora, il senno di poi che ora abbiamo. In questo modo rischiamo di vivere ...