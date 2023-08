Le città dove i prezzi sono letteralmente esplosi

(Di sabato 12 agosto 2023) Quali regionimaggiormente colpite dall’aumento deia causa dell’inflazione? Qualileitaliane in cui la vita risulta più costosa? L’Unione Nazionale Consumatori ha compilato una lista dei comuni con i più significativi incrementi dei, basandosi sui dati di giugno dell’Istat riguardanti l’indice deial consumo, il quale è aumentato del 6,4%. In cima alla classifica delleitaliane, Genova presenta l’inflazione più alta, con un tasso dell’8,2%. Questo si traduce in un incremento di spesa di 1.800 euro all’anno per una famiglia media, composta da 3-4 persone. A Varese, con un aumento di spesa pari a 1.714 euro all’anno, l’inflazione è del 6,5%, mentre subito dietro con un +6,3% si colloca Milano (1.710 euro in più l’anno per ...

...mimetizzarsi tra il perenne flusso di turisti che caratterizza la. Come disse un ex operativo della Cia, qui 'non c'è bisogno di nascondersi'. Tutt'altro: 'Avete presente quelle trattorie...... commessi prevalentemente nelladi Milano. In una di queste circostanze, in particolare, era ...saranno trattenuti per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal ...... che sono state più colpite dal rallentamento rispetto alledi primo livello come Pechino e ... leggi anche Cina o India:investire secondo gli esperti 3. Il debito delle province cinesi è un ...