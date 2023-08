Le cause esterne dell’invecchiamento | così le malattie agiscono sul ricambio cellulare 4

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Continua da qui I limiti intrinseci dei processi del, il più importante dei quali – l’accorciamento progressivo dei telomeri – è stato descritto nei post precedenti di questa serie, non sono l’unica ragionee della morte dell’organismo. Esistono infatti moltedovute aall’organismo, la cui guarigione avviene con un recupero incompleto dell’organo o della cellula colpita. In questi casi i meccanismi delrisultano solo parzialmente efficaci perché rimpiazzano la cellula danneggiata con un’altra ugualmente danneggiata, oppure del tutto inattivi. In questo post considero esempi del primo caso, nel prossimo del secondo. Ovviamente perché si verifichi un danno di questo tipo devono essere colpite strutture cellulari o di organo che ...