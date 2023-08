Le Big Tech si sono risollevate ma l’IA generativa rischia di essere una nuova bolla

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 agosto 2023) Le Bigtirano il fiato. I risultati annunciati la scorsa settimana dai giganti di Silicon Valley e dintorni hanno mostrato per il secondo trimestre 2023 una pioggia di utili che ha riguardato tutto il settore tecnologico statunitense. Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha chiuso con ricavi in aumento del sette per cento, a 74,6 miliardi di dollari, così come Microsoft che ha archiviato il trimestre di fine giugno con un rialzo dell’otto per cento (e un utile in crescita del venti per cento). Anche Amazon sorride: l’azienda fondata da Jeff Bezos ha concluso il trimestre sopra le aspettative, con una crescita dell’undici per cento rispetto allo scorso anno, a 134,4 miliardi di dollari. Circa tre miliardi in più delle previsioni degli analisti. Apple è stata l’unica a presentare un leggero calo dei ricavi (meno uno per cento), risentendo della flessione di ...