Lazio | Castellanos | “Ho accettato senza esitare Sarri grande tecnico | può aiutarmi a crescere”

(Di sabato 12 agosto 2023) Taty, attaccante argentino della, ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club biancoceleste. “Quando il mio agente mi ha informato dell’interessamento della, non ho esitato ad accettare. Sono molto felice che, grazie a tutte le parti in causa, si sia trovato velocemente l’accordo”. Parlando diha aggiunto: “Ha molta esperienza, puòa migliorare nello stile di gioco. La sensazione è che grazie a lui tutti noi possiamo apprendere tanto eprofessionalmente. Ciro? è ungiocatore, è il nostro capitano. Da lui impari tanto divertendoti ogni giorno, aiuta molto sia me sia i giovani. E’ un’istituzione, siamo fortunati a poter lavorare con lui tutti i giorni”. SportFace.

