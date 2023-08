L'affronta domenica una nuova tornata elettorale dopo aver sfiorato il default per un soffio, con le riserve agli sgoccioli, un'inflazione che galoppa al 110% annuo, e l'incertezza di cosa ...Il barbaro omicidio di una bambina scuote la politica in, dove a seguito della tragedia ...della zona - Nestor Grindetti e Diego Kravetz - hanno sospeso le loro campagne in vista del...Ma siamo pur sempre in. L'opposizione divisa in due anime subisce l'ascesa di Javier ... La sua candidatura si regge in piedi grazie aldi p rotesta. Fino a qualche settimana i sondaggi ...

L'Argentina al voto sull'orlo della crisi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'Argentina affronta domenica una nuova tornata elettorale dopo aver sfiorato il default per un soffio, con le riserve agli sgoccioli, un'inflazione che galoppa al 110% annuo, e l'incertezza di cosa s ...Fra pochi giorni le primarie in Argentina: ecco i favoriti alle presidenziali del 22 ottobre ...