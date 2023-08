L’Al-Nassr vince l’Arab Champions Cup grazie ad una doppietta di Ronaldo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 agosto 2023)Cup. Vittoria sul-Hilal per 2-1ad unadi Cristianoche segna il gol del pareggio e poi il gol decisivo per la vittoria nel primo tempo supplementare.nonostante sia rimasto con un uomo in meno dal 71?.si è fatto male: ha lasciato il campo in lacrime dopo aver ricevuto un duro colpo al ginocchio sinistro. Tuttavia, una volta arrivato il fischio finale,si è unito al resto della squadra per festeggiare la vittoria, dunque l’infortunio non dev’essere grave. L'articolo ilNapolista.