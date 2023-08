L' addio a Michela Murgia | antipatica di professione La polemica a ogni costo e il gusto di essere contro

Murgia è morta a soli 51 anni: l'annuncio della malattia, il ritiro, il matrimonio, l'in appena quattro mesi - guarda 'UNA TESTIMONIANZA DI FEDE' - La cerimonia è stata celebrata da don ...'Si preoccupava per gli altri in un momento così difficile per lei. Anche quando non eravamo d'accordo,con la sua ricerca appassionata ci aiutava a trovare i veri motivi per non essere scontati e supponenti'. Le parole commosse del Presidente della Cei e arcivescovo metropolita di Bologna lette ...È una grande folla quella che aspettaMurgia davanti alla Chiesa degli Artisti, a Roma, per accompagnarla nel suo ...

Addio a Michela Murgia, scrittrice di talento e credente inquieta Avvenire

Sono terminati i funerali di Michela Murgia alla Chiesa degli Artisti a Roma. La bara, accolta da un lungo applauso al suo arrivo fuori dalla chiesa, davanti ...Una standing ovation e la canzone Bella Ciao ad accompagnare il feretro di Michela Murgia fuori dalla Chiesa degli Artisti ...