La voce contro il pensiero unico Chi è MattCarus | influencer del politicamente scorretto

(Di sabato 12 agosto 2023) "Non sono un politico o un giornalista, sono semplicemente ladi chi non si sente rappresentato nel

L'atto di sabotaggiol'autovelox piazzato nel comune di Cadoneghe in Veneto lungo una strada ...parcheggio a pagamento di qualche minuto fanno talmente parte dei bilanci che ogni anno ladi ...Gramsciani di fatto, hanno lottatole politiche di respingimento dei migranti, firmando ... Spiegando, sempre, il loro ruolo, il loro dovere: daree forma al dissenso di una parte della ...Vittorio Sgarbila Murgia anche dopo la scomparsa 'Non sono un ipocrita, e nel rispetto che si deve a chi non c'è più, e ancor più a chi le ha voluto bene, devo dire che della Murgia donna di ...

La famiglia “silenziosa” di Aurora e la sua voce contro i pregiudizi Il Piccolo

Ognuno, più o meno noto, ha poi il suo ricordo, un particolare o fessura spalancata da Murgia da citare. «Ha scritto quello che per me è di gran lunga il più bel libro sul lavoro contemporaneo, ...«Ma l’amor mio non muore». Questo il commovente post d'addio di Roberto Saviano per Michela Murgia, morta stasera età di 51 anni. La scrittrice a maggio ...