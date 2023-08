La US Navy è in secca

Leggi su panorama

(Di sabato 12 agosto 2023) La maggiore marina del mondo rischia di perdere il primato a causa di unità obsolete e investimenti troppo lenti. La Cina, intanto, ammoderna la flotta, con armi cruciali per un eventuale confronto a Taiwan. Ci sono numeri che fanno più paura di una tempesta. La marina militare degli Stati Uniti, oggi, reclama «urgentemente» da 80 a 100 navi da combattimento per reggere il confronto con le flotte avversarie. È dal 2021, del resto, che gli alti comandi del Pentagono si sono resi conto che la Cina dispone di un numero di mezzi superiore a quello della propria potenza navale. Ma nel luglio 2023 il World directory of modern military warships - il più autorevole e aggiornato catalogo online di tutto quel che nel mondo galleggia e spara - ha certificato che lo Zio Sam è finito sotto anche alla Russia di Vladimir Putin: se Washington oggi ha in acqua soltanto 243 navi pienamente operative ...