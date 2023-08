(Di sabato 12 agosto 2023) La fortuna – in realtà è un dono – diè che non ha mai ascoltato il suggerimento dato, con faciloneria e soprattutto non richiesto, da molta gente che gravita attorno al ciclismo: scegli tra strada e pista. Il suggerimento prevedeva un altro consiglio: scegli la strada. E un non detto: tanto della pista non frega niente a nessuno. Si è disinteressato del giudizio degli “esperti”, è andato avanti facendo disua. Non ha scelto, o meglio ha scelto che tra una e l’altra era meglio avere tutte e due. C’era un tempo nel quale l’Italia amava i velodromi tanto quanto i grandi passi alpini. Un tempo nel quale le tribune degli ovali erano affollati tanto quanto sono adesso affollati i bar all’orario dell’aperitivo. C’era nessuno, tra gli appassionati di ciclismo, che non sapesse cosa fosse un Inseguimento individuale o come ...

La testa dura di Filippo Ganna Il Foglio

Non è stato a sentire tutti quelli che volevano convincere a scegliere tra pista e strada (in favore della seconda) e ha riportato i velodromi (che gli italiani sembrano aver dimenticato) al centro de ...