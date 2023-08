La telenovela per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli è vicina ai titoli di coda Genialata di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di sabato 12 agosto 2023) La trattativa per ildicon ilè vicinissima alla conclusione positiva: decisiva la stretta di mano con De. NOTIZIE CALCIO. Laper ildicon ilaidi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’agente dell’attaccante nigeriano, Roberto Calenda, e il presidente Desi sarebbero stretti la mano durante un incontro a Dimaro. Un gesto che ha di fatto suggellato l’accordo per il prolungamento contrattuale tra il club azzurro e il suo bomber. Mancano solamente le firme e il brindisi finale per celebrare un matrimonio destinato a durare ...