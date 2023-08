La strana storia dell’uomo ferito in casa sua dalla polizia che cercava un ladro | «Hanno sparato ad altezza d’uomo»

(Di sabato 12 agosto 2023) Tommaso Ascenzi, imprenditore di 32 anni, è statoda un colpo di pistolada un poliziotto. Che era entrato insua dopo un allarme. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva al policlinico Casilino. Il suo avvocato Mario Murano ha consegnato alla squadra mobile una registrazione di 120 minuti delle telecamere di sorveglianza. Che dovrebbe spiegare quanto accaduto in via Antonimina. La procura di Roma indaga per lesioni. L’agente haAscenzi al fianco. A pochi centimetri dall’aorta femorale. L’allarme è scattato tra le 22 e le 23. Gli inquilini del primo pianosentito rumori dall’appartamento di Ascenzi. I poliziottitentato di contattarlo. Non ottenendo risposta, sono entrati nell’appartamento. Il 32enne è uscito...

Tommaso Ascenzi, imprenditore di 32 anni, è stato ferito da un colpo di pistola sparato da un poliziotto. Che era entrato in casa sua dopo un allarme. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva al ...Sensazione. E poi c'è questa nebbiolina, che non ti fa vedere nulla; e non si capisce bene ... trovo il mio cane qui, che mi dovrebbe fare da guida e adesso quello si incazza per ladelle ...Un déjà vu imbarazzante Lasi è ripetuta in modo quasi identico solo pochi giorni dopo. Nel ... La situazione ha preso una piega ancor piùquando l'uomo si è rifiutato di lasciare l'...

La strana storia dell'uomo ferito in casa sua dalla polizia che ... Open

L'11 luglio 1973, con un party di Dj Kool Herc nel Bronx, nasceva l'hip hop. Lo celebriamo mettendo assieme i 25 album che più hanno segnato ...