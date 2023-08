La spesa di Ferragosto è ragionata | +15% per le offerte

Leggi su lopinionista

(Di sabato 12 agosto 2023) ROMA – Far convivere la tradizione con un carrello dellaparticolarmente ragionato. Così, in sintesi, possono essere fotografati gli acquisti in vista delsecondo l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della grande distribuzione che conta complessivamente una settantina di punti vendita). Grande attenzione ai prodotti in promozione e occhi puntati sui prodotti a ‘marchio insegna’, rileva l’Osservatorio evidenziando come – rispetto allo stesso periodo del 2022 – si registri un incremento di vendite del 15% per la merce ‘in offerta’ e del 20% per quella con il marchio del distributore. “Complice l’inflazione e il costo delle materie prime e dell’energia – spiega il consigliere d’amministrazione Giorgio Panizza – si punta sempre più a una”. In particolare, in vista del ...