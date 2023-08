La serie A non stecca all’esordio di Coppa Italia

(Di sabato 12 agosto 2023) Le formazioni diA non sbagliano all'esordio in. Il Genoa fatica contro il Modena: al Ferraris finisce 4-3 con la doppietta all'esordio di Retegui, in gol già dopo 32 secondi. Esordio agevole per l'Udinese che segna 4 reti contro il Catanzaro, mentre al Frosinone basta un autogol di Canestrelli per piegare il Pisa. Il Bologna, infine, vince il derby con il Cesena grazie ai gol del debuttante Corazza (classe 2004) e Zirkzee.

L'australiano in due set - 76(7) 75 - ha battuto Daniil Medvedev , n.3 del mondo e testa din.in un tie - break in cui il servizio - come accaduto nei cinquanta minuti precedenti -è ...Premier appunto, eA, almeno per ora: la Juventus è il sogno, nemmeno nascosto, del fantasista....prende un volo per la Turchia) e i bianconeri provano ad archiviare la delusione dello scorso play off diC. Thiago Motta e Mimmo Toscano badano al sodo. Gara maschia, tattica, il gioco...

Sex Education: la creatrice della serie non esclude la realizzazione ... BadTaste.it Cinema

Con l'avvicinarsi di Ferragosto si fa sempre più intenso il calciomercato che vede nel 12 agosto una giornata da non perdere ...Il Frosinone di Di Francesco continua a muoversi sul calciomercato con Cheddira che si avvicina sempre di più all'addio al Bari ...