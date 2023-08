(Di sabato 12 agosto 2023) Sembrava talmente destinato a prendersi la Roma che per lui si parlava già di un ruolo nel club una volta lasciato il calcio. Sembrava così sicuro di Roma e della Roma che non solo aveva iscritto il ...

E anche di una parte dello spogliatoio, quella non italiana: Dybala in primis,cui aveva stretto un legame fortissimo. Ma anche Ibanez, Svilar (cui condivide l'agente), Tahirovic, Smalling e ......Kepa Arrizabalaga sta per firmareil Real Madrid, secondo la stampa spagnola. Il 28enne portiere compenserebbe l'assenza di Thibaut Courtois, che giovedì in allenamento ha riportato la...... sempre tra le pagine del settimanale sopra citato, ha spiegato i motivi della: ' La ballerina, però, ha anche ammesso che siail suo collega cheAndrea Iannone è rimasta molto amica ...

La rottura con Mourinho, il gelo con i compagni, i gossip: addio Matic, tutti i retroscena Corriere dello Sport

Dalla gita in barca all'assenza alla cena di squadra, dall'infortunio (vero) allo stop agli allenamenti: come Nemanja si è lasciato male con la Roma ...(ANSA) - MADRID, 12 AGO - Il portiere spagnolo del Chelsea Kepa Arrizabalaga sta per firmare con il Real Madrid, secondo la stampa spagnola. Il 28enne portiere compenserebbe l'assenza di Thibaut Court ...