(Di sabato 12 agosto 2023) Sembrava talmente destinato a prendersi la Roma che per lui si parlava già di un ruolo nel club una volta lasciato il calcio. Sembrava così sicuro di Roma e della Roma che non solo aveva iscritto il ...

E anche di una parte dello spogliatoio, quella non italiana: Dybala in primis,cui aveva stretto un legame fortissimo. Ma anche Ibanez, Svilar (cui condivide l'agente), Tahirovic, Smalling e ...... si sono rincorse voci di ogni genere sul possibile risvolto legale dellatra i due. Ora è ... sostenendo che il matrimoniol'ex capitano giallorosso, durato quasi 17 anni, sarebbe giunto al ...Il principe Harry e la duchessa Meghan avrebbero litigatoDavid e Victoria Beckham. Ora un esperto reale ci spiega come si arrivati a questa, che sembra essere davvero profonda. Si tratta di due coppie di potere che sembra non vadano pi d'accordo.

La rottura con Mou, il gelo con i compagni, i gossip: addio Matic, tutti retroscena Corriere dello Sport

Il portiere spagnolo del Chelsea Kepa Arrizabalaga sta per firmare con il Real Madrid, secondo la stampa spagnola. (ANSA) ...mentre il cantante di Non dirgli mai aveva già alle spalle un matrimonio con Carmela Barbato. La relazione tra D’Alessio e Tatangelo è stata una delle più chiacchierate, anche perché continua ad ...