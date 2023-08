(Di sabato 12 agosto 2023)- A otto giorni dall'inizio del campionato laè ancora in una fase di stallo , alla ricerca di cinque pedine sul mercato per rinforzare un organico che a oggi contro la Salernitana si ...

- A otto giorni dall'inizio del campionato laè ancora in una fase di stallo , alla ricerca di cinque pedine sul mercato per rinforzare un organico che a oggi contro la Salernitana si presenterebbe all'Olimpico con soli 15 giocatori di ...sulla sua ricetta per "affrontare una materia così ampia nelle sue complessità". Intervenendo su "contratti pirata, precarietà, lavoratori esclusi dalle tutele". Usando anche altre leve, ...Laancora per Marcos Leonardo , ma dal Santos continuano ad arrivare solo chiusure per la cessione dell'attaccante. ' Per la situazione in cui ci troviamo, non siamo in condizione di fare ...

La Roma insiste per Zapata: Mourinho in attesa Corriere dello Sport

Meloni offre un patto: 60 giorni per una legge condivisa coinvolgendo Cnel e parti sociali. «Ma no a una soglia oraria per legge». Schlein: governo senza idee. Calenda: primo passo ...La società giallorossa, tramite un comunicato ufficiale, ha risposto alle voci di una possibile cessione circolate nelle ultime ore ...