La relatività della pace

(Di sabato 12 agosto 2023) All’inizio degli anni 30, su impulsoSocietà delle Nazioni e dell’Istituto internazionale per la cooperazione intellettuale, venne promosso un dibattito epistolare sui temi di più stringente ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Questa dicotomia sottolinea ladel concetto di 'onestà' e come esso può essere plasmato ... offre un punto di vista profondo sulla natura fluida e sfumatalegge emoralità in ......per descrivere i principali fenomeni fisici all'interno del regnofisica classica. Collega la fisica classica con le teorie moderne, introducendo gli studenti a concetti come la...Con tali espressioni il geniale fisico ha spiegato la teoria, a cui è stato legato lo studio particolareggiato sull'ingegno del maestro orologiaio Alfonso Sellaroli, nato a Guardia ...