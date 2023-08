La promessa | spoiler | Leonor compie un gesto estremo Si salverà?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 12 agosto 2023) Lafocalizzerà sempre più l'attenzione sull'amore infelice traDe Lujan e Mauro Moreno, come segnalano gli. I due hanno portato avanti per lungo tempo una relazione segreta e la marchesina era così innamorata del domestico da decidere addirittura di scappare insieme a lui per poter vivere alla luce del sole la loro storia d'amore. Tuttavia, Mauro ha cambiato idea quando Romulo, il maggiordomo della, ha scoperto la loro frequentazione e ha redarguito duramente il giovane, intimandogli di troncare subito quel legame. Poco dopo, Mauro, seppur a malincuore, ha spiegato alla sua amata di essere troppo diversi e che lui non potrebbe mai assicurarle il tenore di vita a cui lei è abituata., a quel punto, ha provato in tutti i modi a far cambiare idea a Mauro ...