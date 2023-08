La Promessa | la soap spagnola non chiude i battenti ad agosto

Nuovo appuntamento oggi venerdì 11 agosto 2023 , con laspagnola La. Nella puntata odierna Jana viene scambiata per sua madre Dolores da Eugenia, la quale le chiede perdono per averle portato via suo figlio neonato. Ecco il Video Mediaset ...... andando a sostituire Lae My Home Destiny , che si chiuderanno il 14 e il 15 agosto. Stop definitivo invece per Un altro domani . Dopo l'appuntamento di oggi venerdì 11 agosto, la...Ecco il calendario completo della messa in onda delle. Terra Amara Sabato 12 agosto: non in ... regolarmente in onda Venerdì 18 agosto: regolarmente in onda LaMercoledì 16 agosto: ...

La Promessa, la soap si ferma: stop ad agosto 2023 TVSerial.it

La Promessa, la soap opera spagnola si ferma ad agosto 2023: stop alla messa in onda su Canale 5 lunedì 14 e martedì 15 agosto.Tutte le variazioni per quanto riguarda le soap di Canale 5: Beautiful, Terra Amara, Un altro domani, La Promessa, My Home My Destiny.