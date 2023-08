La Polonia manda anche gli elicotteri al confine bielorusso

(Di sabato 12 agosto 2023) Lainvieràda combattimento, oltre a 10.000 truppe aggiuntive, alcon la Bielorussia: lo ha detto il ministro della Difesa del Paese, Mariusz Blaszczak, in un'...

La Polonia invierà anche elicotteri da combattimento, oltre a 10.000 truppe aggiuntive, al confine con la Bielorussia: lo ha detto il ministro della Difesa del Paese, Mariusz Blaszczak, in un'intervis ...Giovedì il ministro della Difesa della Polonia, Mariusz Blaszczak, ha detto che il governo polacco manderà 10mila soldati al confine con la Bielorussia a ...