La pm di Rovereto attaccata dall’Anm La Verità pubblica l’audio delle sue frasi sul nigeriano assassino – Il video

(Di sabato 12 agosto 2023) La procuratrice diViviana Del Tedesco ha smentito di aver rilasciato l’intervista a Lain cui parlava dell’omicida di Iris Setti. «Non ho mai rilasciato l’intervista, si tratta di parole rubate senza alcuna autorizzazione allazione», ha sostenuto in una nota. Intanto l’avvocata e consigliera laica del Csm Claudia Eccher (Lega) ha chiesto al Csm di aprire un fascicolo sulle indagini relative a due femminicidi aalla luce ancheparole della procuratrice. « In relazione al comunicato della Giunta di Anm Trentino Alto Adige e agli articoli di stampa voglio precisare che in data 9 agosto 2023 sono stata contattata sul telefono personale da un giornalista del quotidiano Laal quale ho immediatamente detto che non rilasciavo alcuna ...