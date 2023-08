Parla così, al Corriere della Sera , Costanza Marongiu , ladiMurgia, scrittrice e attivista scomparsa l'11 agosto all'età di 51 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro . La ...Non se lo aspettava ladella scrittrice: 'era malata da un anno e mezzo, ma aspettarmelo no, perché fino al giorno prima mi ha nascosto la verità . Mi diceva: sto migliorando. E io ci ..." I figli nascono con le ali e poi volano via, nessunaha il diritto di fermarli ". Quella stella diMurgia L'editoriale del direttore Simone Marchetti L'ultimo incontro alla fine della ...

La mamma di Michela Murgia: «Divenni secondaria, ma era giusto così, ha seguito i suoi sogni» Corriere della Sera

Michela Murgia, i funerali oggi a alle ore 15.30 a Roma nella Chiesa degli Artisti: ad officiare la cerimonia l'amico don Walter Insero ...In un’intervista al Corriere della Sera, Costanza Marongiu, la madre di Michela Murgia, racconta i mesi difficili della malattia. La scrittrice è morta a 51 anni a causa di un carcinoma ai reni al ...