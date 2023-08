La madre | «Giovedì ha chiamato il fratello per dirgli che se ne stava andando e per chiedermi di non piangere»

Gabriele e laerano arrivate nel capoluogo pugliese con un treno, e non conoscendo bene la città avevano preso un taxi per raggiungere viale Unità d'Italia. Qui avrebbero iniziato gli ...24 alle 19.30 nel cortile e Teatro del Baraccano , 'Lingua', omaggio in musica e parole al poeta lucano Rocco Scotellaro nel centenario della nascita, nell'ambito di Atti Sonori estate ...Stavano facendo shopping Gabriela Emanuela è sparita10 agosto. La ragazzina, che vive a Carovigno (Brindisi) con la famiglia, era arrivata a Bari in treno insieme a sua. Dalla stazione, mamma e figlia hanno preso un taxi e si sono fatte ...

La mamma di Michela Murgia: «Giovedì ha chiamato il fratello per dirgli che se ne stava andando e per... Corriere della Sera