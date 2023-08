La madre di Michela Murgia | «Ha seguito i suoi sogni»

(Di sabato 12 agosto 2023) Si sono viste l'ultima volta l'anno scorso a Cagliari. Costanza Marongiu, per motivi di salute, non sarà al funerale della figlia: «Mi ha avvisato la sua amica Claudia, poi la televisione: è stato un colpo». Il ricordo dall'infanzia agli ultimi anni: «La famiglia queer era il suo sogno, ha sempre voluto tanta gente intorno, voleva molti amici e cosa si può chiedere di più?»

La madre di Michela Murgia: «Mi ha nascosto la malattia fino all'ultimo. Io non ho pianto perché così voleva lei» Open

