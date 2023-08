La madre | «Al telefono mi diceva “sto migliorando”  Una settimana fa ha smesso  di rispondermi»

La mamma di Michela Murgia: «Al telefono diceva “miglioro”. Una settimana fa ha smesso di rispondermi» Corriere della Sera

Costanza Marongiu è la mamma di Michela Murgia. Oggi pomeriggio non sarà ai funerali della scrittrice morta per un tumore al quarto ...Mirko Brunetti ha parlato del perché non ha incontrato di persona Perla, chiarendo anche una cosa sul post di riconciliazione con la madre ...