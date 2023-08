La macchina infernale | la recensione | Guy Pearce in un thriller conturbante

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 agosto 2023) Lade La, film dove uno scrittore, il cui primo libro ha involontariamente ispirato la mano di un folle, comincia a ricevere messaggi minatori e deve fare i conti con il proprio passato. Su Sky e NOW. Bruce Cogburn ha ottenuto un enorme successo tramite la pubblicazione del suo primo romanzo, intitolato La, ma insieme alla fama si è consumata anche una tragedia che l'ha segnato profondamente. A poche settimane dall'uscita del volume nelle librerie infatti un giovane di diciassette anni si è macchiato di un massacro che ha sconvolto l'intero Paese, uccidendo tredici persone e ferendone ventisei in maniera più o meno grave: l'autore della strage ha dichiarato come proprio l'opera di Cogburn l'abbia ispirato a mettere in atto il suo folle piano. Come vi ...