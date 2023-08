La Liga denuncia il PSG per i fondi del Qatar

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023) Laha deciso dire il PSG alla Commissione Europea per iricevuti dal, ritenuti illegali Laha deciso dire il PSG alla Commissione Europea. Il campionato spagnolo ha deciso di appellarsi all’unione europea ritenendo che le sovvenzioni ricevute dalnon rispettino il regolamento sui sussidi esteri stabilititi dall’UE. Come riportato nel comunicato, lasostiene infatti che iioti «abbiano permesso di migliorare la sua posizione competitiva e di generare distorsioni significative in diversi mercati nazionali ed europei».