La Life support di Emergency salva 76 migranti in difficoltà su un barchino di legno | “Assegnato il porto di Napoli” – Video

(Di sabato 12 agosto 2023) Venerdì sera la navedihato 76nelle acque internazionali in zona Sar maltese. Le persone, tra cui sette donne e 24 minori di cui 12 non accompagnati, erano partite dalla Libia la sera precedente con una barca indi dodici metri ma si erano trovate in. “Quando abbiamo effettuato il soccorso, la barca diera ferma e sovraccarica, e abbiamo scoperto che la stiva era vuota e questo rischiava di sbilanciarla” racconta Carlo Maisano, capo missione della. Dopo aver concluso le operazioni di soccorso e aver informato le autorità, laha chiesto dove sbarcare i 76 naufraghi. È stato ...

Venerdì sera la navedi Emergency ha salvato 76 migranti nelle acque internazionali in zona Sar maltese . Le persone, tra cui sette donne e 24 minori di cui 12 non accompagnati, erano partite dalla Libia la ...Anche la navedi Emergency ha soccorso un'imbarcazione in difficoltà con 76 persone a bordo in acque internazionali in zona Sar Maltese. " Siamo ora in viaggio verso nord ma abbiamo dato ...La navedi Emergency ha soccorso ieri sera 76 persone che erano a bordo di una barca in legno di circa 12 metri in pericolo. Erano partiti dalla Libia tra Tripoli e Zuwara alle 22 della sera ...

76 persone su una barca in difficoltà soccorse dalla Life Support Emergency

Venerdì sera la nave Life Support di Emergency ha salvato 76 migranti nelle acque internazionali in zona Sar maltese. Le persone, tra cui sette donne e 24 minori di cui 12 non accompagnati, erano part ...A bordo 7 donne e 24 minori, di cui 12 non accompagnati. C'è anche una bimba che ha intrapreso il viaggio insieme alla famiglia di soli 7 mesi. I naufraghi provengono da Egitto, Eritrea, Etiopia e Sir ...