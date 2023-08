La lettera di Giorgia Meloni sul salario minimo | quali sono le 8 proposte del Cnel sul lavoro povero

Leggi su open.online

(Di sabato 12 agosto 2023) Dopo l’incontro con l’opposizionescrive unaal Corriere della Sera sul. Fa sapere che «ilpagato in modo dignitoso è la nostra priorità». Ma ribadisce le critiche sul pericolo che possa diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo. Andando a peggiorarne le condizioni. Poi rilancia anche la difesa dei salari del suo governo: «Abbiamo dedicato gran parte delle risorse disponibili al taglio del cuneo fiscale e a rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie. Sarà questa la linea che seguiremo nella prossima legge di bilancio». Quanto al, secondola sede giusta per discuterne è il Consiglio Nazionale dell’Economia e del. E una proposta sul ...