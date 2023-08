La grande truffa del Superbonus a Udine | crediti ricevuti per lavori mai realizzati | sequestrati 1 6 milioni di euro

(Di sabato 12 agosto 2023) Circa 500 personete, e un sequestro preventivo (finalizzato alla successiva confisca) del valore di circa 1,6: questi sono i risultati dell’indagine dei finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di, che hanno preso in esame ifiscali generati daiedili rientranti nel110% e dato oggi esecuzione del provvedimento emesso dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Gli indagati, al momento, sono quattro: due titolari di una azienda edile, un commercialista e un ingegnere. Sembrerebbe, dalle prove raccolte, che i due responsabili della società si sono avvalsi del commercialista per l’apposizione dei visti di conformità, e dell’ingegnere per l’asseverazione dei ...

Interventi in realtà mai realizzati o attuati solo in minima parte: per questo si sarebbero macchiati dei reati diai danni dello Stato, falso in atto pubblico ed emissione di fatture per ...Un plauso ai presidenti e ai volontari che conimpegno, destinando il loro tempo libero al ... il fondatore del Buonacquisto morto per un malore Maxisul Superbonus 110% in Friuli, ...... con il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli che ha commentato ironicamente su Twitter: "È stata prorogata 'la piùdella storia della Repubblica'. E sarà pure rifinanziata dalle ...

La grande truffa del Superbonus a Udine: crediti ricevuti per lavori ... Open

Compra dei biglietti on-line per un concerto di Biagio Antonacci al Teatro Grande di Pompei, ma era una truffa. Denunciato l’accaduto, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri della Stazione ...Raggiungere vette sempre maggiori di moralità è il fine stesso dell’esistenza ... Ecco, dunque, dove si nasconde la truffa della fecondazione assistita. Ancora una volta la pratica proibizionistica ...