La Goletta dei laghi promuove solo il Sebino

(Di sabato 12 agosto 2023) “LAGO D’ISEO: inquinati 0 di 6?: così ladi Legambienteilnella sua analisi suilombardi. I sei punti sottoposti a campionamento sulle sponde delsono tutti risultati entro i limiti di legge, spiegano i tecnici della, compresa la foce del fiume Oglio a Costa Volpino, che lo scorso anno risultava inquinata. Bene quindi in provincia di Bergamo il punto campionato alla foce del torrente Borlezza a Castro e il canale presso la spiaggia “Bar delle Rose” a Costa Volpino; in provincia di Brescia, il punto campionato di fronte alla foce del torrente Calchere a Sulzano, quello a lago presso lo scarico del pontile nord (altezza sfera alta tensione) a Monte Isola e il punto presso lo sfioratore del Comune nel canale industriale in Darsena a ...

Non sono belle fotografie quelle scattate daVerde eLaghi 2023, le due campagne itineranti di Legambiente che monitorano lo stato di salute del mare elaghi italiani. Maladepurazione, scarichi abusivi, inquinamento e crisi climatica ...TARQUINIA - Il bilancio finale diVerde eLaghi 2023 è stato presentato da Legambiente al termine del viaggio delle campagne in tutta Italia: se a livello nazionale sono stati il 32% i punti di mare e laghi individuati come ...Trentatré punti di campionamento, uno in più del 2022, con un sostanziale calopunti inquinati, da diciassette a dieci. Questi i dati diLaghi 2023 in Lombardia, nel giorno del riepilogo nazionale della campagna di Legambiente a Roma, che ha ripercorso i risultati di 125 punti campionati in 40 laghi italiani, con il 23%...

Nel Lazio il 47 per cento dei campioni di acqua marina e lacustre analizzati è risultata oltre i limiti di legge, risultato peggiore di quello nazionale al 32 per cento. È il ...Da trent’anni, ogni anno, Goletta Verde di Legambiente viaggia per monitorare le condizioni di salute delle nostre acque, di mari e di laghi, ...