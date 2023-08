La Germania attraversa la peggiore crisi immobiliare degli ultimi dieci anni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 agosto 2023) Al ritorno dalle vacanze, gli occhiesperti del settoretedesco saranno puntati sull’incontro fissato per fine settembre tra il cancelliere Olaf Scholz e i principali rappresentanti dell’industria, che secondo alcune indiscrezioni raccolte da Reuters sono pronti a chiedere più di un miliardo di euro di aiuti per contenere le conseguenze della. Andreas Mattner, presidente della Zentraler Immobilien Ausschuss (Zia), la principale organizzazione del settore, la definisce «un mix esplosivo di aumenti dei tassi di interesse, dei costi dei materiali e del prezzo dell’energia», causato in larga misura dalle conseguenze della pandemia, dell’invasione russa in Ucraina e della ...