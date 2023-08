La Brigata Julia tra i ghiacciai del Monte Bianco

Laalpinaha completato la scorsa settimana il corso avanzato di alpinismo, finalizzato ad approfondire tecniche di autosoccorso, gestione e condotta del personale in montagna, del ...... gli eventi a Bertiolo e Cormons Cervignano in lutto per la morte di Romina Bertossi, sconfitta dalla malattia a soli 49 anni Latorna a casa: terminata la missione in Ungheria Note ...... gli eventi a Bertiolo e Cormons Cervignano in lutto per la morte di Romina Bertossi, sconfitta dalla malattia a soli 49 anni Latorna a casa: terminata la missione in Ungheria Note ...

Gli alpini della Brigata Julia a "scuola di montagna" RaiNews

AOSTA, 12 AGO - La Brigata alpina Julia ha completato la scorsa settimana il corso avanzato di alpinismo, finalizzato ad approfondire tecniche di autosoccorso, gestione e condotta del personale in ...Brigata Alpina Julia in Ungheria per l’operazione NATO enhanced Vigilance Activity ha ricevuto il cambio dalla Brigata Paracadutisti Folgore ...