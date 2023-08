Kumbulla | «Dybala è imprevedibile Pensi di conoscerlo | ma ti nasconde sempre la palla»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 agosto 2023) Il difensore della Roma, Marash, ha rilasciato un’intervista al Messaggero. Oggi i giallorossi disputano l’ultima amichevole pre-campionato contro il Partizani Tirana nella capitale albanese. Kumbullu ha proprio origini nel paese balcanico ma ha da sempre vissuto in Italia: «Fin da quando avevo 15 anni, l’Albania mi ha sempre cercato. Ho iniziato con le loro giovanili, non ho mai avuto contatti con l’Italia fino a quando non ho debuttato in serie A. Quando si sono fatti avanti (la Figc, ndr) era troppo tardi. Tra l’altro io mi sento albanese. A Tirana il primo trofeo in carriera e vincerlo nel mio paese è stato ancora più bello. A Budapest una gara maledetta. Tanta sfortuna, episodi che non hanno girato dalla nostra parta, altre cose che non sono andate bene». Fortunatamente per lui,non ha mai sentito il peso dei pregiudizi e dei ...