(Di sabato 12 agosto 2023)i saluti con il? Per il centrocampista si vaun’per il futuro. Le ultime novità In queste ultime settimane si è parlato molto del forte interesse del Fenerbahce nei confronti di Rade. Un interesse che, a quanto pare, dovrebbe rimanere tale. Secondo quanto riportato infatti dalla Gazzetta dello Sport, il bosniaco è una pedina fondamentale del nuovodi Pioli, che sta costruendo per lui un nuovo ruolo:è ora un centrale di centrocampo che si abbassa per essere quasi un difensore aggiunto nella formazione rossonera. Il tuttopensare dunque a una permanenza.

Le ultime novità In queste ultime settimane si è parlato molto del forte interesse del Fenerbahce nei confronti di Rade. Un interesse che, a quanto pare, dovrebbe rimanere tale. Secondo quanto ...... mentre Loftus - Cheek è in cerca della migliore condizione, maintravedere buone cose. Non ... Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez (34' st Bartesaghi); Loftus - Cheek,, Reijnders; ...CARLOS AUGUSTO 7 - Non sidistrarre dalle voci di mercato. Gli basta una fiammata per ... Rade6.5 - Solito importantissimo lavoro oscuro. A volte si dimentica l'importanza tattica del ...

Krunic lascia il Milan Si va verso questa opzione per lui Calcio News 24

Nelle scorse settimane si parlava del probabile addio di Krunic dal Milan. Nelle ultime ore invece è emersa un’incredibile svolta ...Krunic via dal Milan C’è un nuovo indizio riguardante il futuro del centrocampista: si va verso questa opzione In queste ultime settimane si è parlato molto del forte interesse del Fenerbahce nei con ...