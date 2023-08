Kristin Harila | prima alpinista donna a battere il record dei 14 Ottomila | sotto accusa | «Sul K2 ha lasciato uno sherpa morente»

(Di sabato 12 agosto 2023) Il 27 luglio l’norvegese ha frantumando ilprecedente stabilito dalla leggenda dell’alpinismo Nirmal Purja. Un video mostra che pur di raggiungere la vetta non avrebbe prestato soccorso a uno, poi morto

, una nota alpinista proveniente dalla Norvegia, è stata accusata di non aver fornito assistenza a un compagno morente durante un'ardua scalata al K2. Nella giornata del 27 luglio, ..., 37 anni, a fine luglio ha terminato la scalata delle 14 montagne più alte del mondo in 92 giorni, meno della metà del tempo del record precedente. Ma la diffusione di alcuni video ...Chi èè una famosa scalatrice norvegese che ha fatto parlare di sé per la sua impresa di aver completato la più rapida scalata di tutte e 14 le vette più alte del mondo. ...

L’alpinista accusata di non aver soccorso uno sherpa morente sul K2, per battere un record Il Post

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il 27 luglio l’alpinista norvegese ha frantumando il record precedente stabilito dalla leggenda dell’alpinismo Nirmal Purja. Un video mostra che pur di raggiungere la vetta non avrebbe prestato soccor ...