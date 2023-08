Kristin Harila | prima alpinista donna a battere il record dei 14 Ottomila | sotto accusa | «Sul K2 ha lasciato un portatore morente»

(Di sabato 12 agosto 2023) Il 27 luglio l’norvegese ha frantumando ilprecedente stabilito dalla leggenda dell’alpinismo Nirmal Purja. Un video mostra che pur di raggiungere la vetta non avrebbe prestato soccorso a uno sherpa, poi morto

L'alpinista estremaraggiunge prestazioni alpinistiche di altissimo livello, ma la tragica morte di un uomo sul K2 ha portato alla norvegese ancora pi critiche di quante ne avesse gi . Come altri 50 ..., una nota alpinista proveniente dalla Norvegia, è stata accusata di non aver fornito assistenza a un compagno morente durante un'ardua scalata al K2. Nella giornata del 27 luglio, ..., 37 anni, a fine luglio ha terminato la scalata delle 14 montagne più alte del mondo in 92 giorni, meno della metà del tempo del record precedente. Ma la diffusione di alcuni video ...

