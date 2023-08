Killer scappa da comunità di Caserta e minaccia medici a Genova

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutidallatutelare didove era in libertà vigilata per l’omicidio della sua compagna e arriva adovedell‘ospedale Galliera. E’ successo ieri mattina. Protagonista della vicenda, come racconta Primocanale, è Renato Valboa, 57 anni. L’uomo nel 2009 uccise a Napoli la compagna Florinda De Martino a colpi di accetta. In appello era stato condannato a dieci anni da trascorrere in un ospedale psichiatrico perché ritenuto incapace di intendere e volere. Valboa era ospite di Villa San Francesco di Cancello ed Arnone (, dove aveva gli obblighi di residenza). Giovedì sera è arrivato all’ospedale Galliera per un dolore toracico. Dopo una notte in osservazione, ieri mattina una dottoressa lo ha ...

dalla comunità tutelare di Caserta dove era in libertà vigilata per l'omicidio della sua compagna e arriva a Genova dove minaccia i medici dell'ospedale Galliera. E' successo ieri mattina. ...Un video, che insieme che insieme a quello di viale Tito Labieno, mostra anche la copertura, una fasciatura sulla gamba destra delmentresullo scooter con un complice. Si iniziano ...... muore alla Squadra mobile uno dei fiancheggiatori deidi Montana, il calciatore Salvatore ... "dutturi non è ca s'attacca a lanna () No, Pippo mi fido, tranquillo". Entrambi scavalcano il ...

Killer scappa da comunità a Caserta e minaccia medici a Genova ... Agenzia ANSA

Scappa dalla comunità tutelare di Caserta dove era in libertà vigilata per l'omicidio della sua compagna e arriva a Genova dove minaccia i medici dell'ospedale Galliera. E' successo ieri mattina. (ANS ...Scappa dalla comunità tutelare di Caserta dove era in libertà vigilata per l'omicidio della sua compagna e arriva a Genova dove minaccia i medici dell'ospedale Galliera. E' successo ieri mattina. (ANS ...