Kiev pensa ad un corso nelle scuole per pilotare i droni

I ragazzi ucraini potrebbero vedere presto una nuova materia tra quelle che studiano a scuola: un corso per imparare a pilotare i droni. Lo ha anticipato il ministro dell'Istruzione e della scienza ...... è stato lapidario sulla possibilità di una svolta favorevole per. "L'Ucraina non ha ... Mosca si prepara al contrattacco Dall'altro lato del fronte, tra le fila dell'esercito russo sigià al ...di essere al sicuro con il suo "esercito più armato del mondo" e con tutto l'occidente impegnato ad oltranza che non intende (e ormai non può) mollarlo. L'Europa si sente protetta da una ...

I ragazzi ucraini potrebbero vedere presto una nuova materia tra quelle che studiano a scuola: un corso per imparare a pilotare i droni. (ANSA) ...Il consigliere presidenziale ucraino Mikhail Podolyak ha ammesso che i servizi di intelligence, sia militari sia civili, dispongono sul territorio russo di "una rete abbastanza efficace".