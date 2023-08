Kane è un giocatore del Bayern | Hainer | «Trattativa che ha richiesto tenacia e perseveranza»

(Di sabato 12 agosto 2023) Harryè il nuovo attaccante delMonaco. Adesso è ufficiale. Dopo unache si trascina da almeno due mesi, i bavaresi sono riusciti a strappare a Daniel Levy, presidente del Tottenham, il suo capitano per la modica cifra di 120 milioni di euro (compresi i bonus). L’ufficialità è arrivata questa mattina attraverso un video pubblicato sui canali social del club tedesco. L’inglese potrebbe già giocare nella Supercoppa di Germania di questa sera contro il Lipsia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC(@fc, dopo l’ufficialità del, ha tenuto a ringraziare il Tottenham e tutti i tifosi inglesi, anche lui su Instagram: «Difficile esprimermi a parole per salutare un ...

