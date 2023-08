Juventus-Atalanta oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di sabato 12 agosto 2023) Si sente l’odore della Serie A a soli sette giorni dal semaforo verde all’inizio del campionato. E per poter chiudere un’intensa estate di amichevoli, ci sarà un incontro di grido traedal Dino Manuzzi di Cesena. Due squadre che si aspettano molto dalla prossima stagione. I bianconeri di Max Allegri vogliono tornare grandi dopo un’annata travagliata; ilmercato non ha regalato finora molti sbocchi, ma insi è vista una squadra più aggressiva, che vuole aggredire l’avversario e non più attenderlo. Un cambio di attitudine che potrebbe essere vitale. E lo si cercherà di confermare contro la regina dell’aggressione dalla metà campo offensiva. L’ha cambiato pelle, affidandosi a Gianluca Scamacca ed El Bilal Touré salutando definitivamente Rasmus Hojlund; il ...

L'Inter è ben disposta a cedere il laterale, preso dall'nel gennaio 2022 ma non riuscito a ... nel mirino anche della... probabilmente, il via al walzer delle punte, con lainteressata. Bianconeri che, nel ... De Ketelaere -, Genoa scatenato e le altre trattative . Inter, frenata pericolosa di Samardzic. ......piatto un'operazione a titolo definitivo per convincere il club italiano e lo stesso ex. ...obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni KONI DE WINTER al GENOA (dalla)...

Dove vedere le partite di calcio d'estate in diretta tv streaming gratis di oggi sabato 12 agosto 2023, dove spiccano le amichevole Juventus-Atalanta e ...Ultimo match prima della gara con l'Udinese per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, proverà una squadra più definita. In porta ci dovrebbe essere Szczesny, esterni Cambiaso e ...