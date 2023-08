Juve | Vlahovic osservato speciale | a secco ma vivo | aspettando l'offerta 'irrinunciabile'

(Di sabato 12 agosto 2023) Non è stata una prova malvagia, quella di Dusannell'amichevole giocata dallantus contro l'Atalanta: uno 0-0 non...

Insomma, la fantomatica offerta irrinunciabile perpotrebbe anche essere destinata a rimanere nei pensieri della dirigenza juventina.Weah 6.5: Ispira, va vicino al gol in due occasioni, nella seconda soltanto un gran ... Miretti 6: Contribuisce al netto predominio nel possesso palla della(22' st Nicolussi Caviglia 6: ......trae Atalanta in tempo reale. Formazioni ufficiali Juventus - AtalantaJUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Chiesa,. All.

Juve, il piano economico per tenere Vlahovic e Chiesa La Gazzetta dello Sport

Termina a reti bianche l'amichevole tra Juventus e Atalanta disputata allo stadio Manuzzi di Cesena. Buon primo tempo di Vlahovic, acclamato dai tifosi sugli spalti, e Chiesa e soprattutto si è messo ...Tante indicazioni per Allegri e Gasperini in vista dell'inizio del campionato CESENA (ITALPRESS) - Finisce 0-0 il test amichevole al Dino Manuzzi ...