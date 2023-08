Juve | la strategia per trattenere Chiesa e Vlahovic

(Di sabato 12 agosto 2023) Durante la corrente sessione di mercato, lantus sta facendo di tutto per, il duo ex Fiorentina su cui il club...

Stavolta laè la stessa: pochi social, poche immagini, pochi incontri. Solo la speranza che presto Juventus e Chelsea trovino la quadratura del cerchio per farlo diventare la nuova punta ...Ecco allora che si pone un interrogativo su qual è lagiusta per la Juventus sul futuro di Lukaku. La scelta, da questo punto di vista, appare inevitabile. Calciomercato Juventus, Vlahovic ...Inferiore ad esempio a Inter,, Napoli e forse anche Roma. Pari a Lazio e Atalanta. Abbiamo ... che invece si erano esaltati nelladi difendere a ridosso della propria area proposta da ...

Juve, la strategia di mercato è chiara: si chiude con Carlos Augusto. Testa a testa con l'Inter ilBianconero

Doccia gelata per la 'Vecchia Signora'. Addio Juve, anche lui vola in Arabia Saudita. Accordo sulla base di 30 milioni ...Juventus molto attiva in uscita in questa fase del calciomercato: i bianconeri hanno un piano per non cedere Vlahovic e Chiesa.