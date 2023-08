Juve | contatti per Habib Diarra | le cifre dell' affare

(Di sabato 12 agosto 2023) Rovella parte in direzione Lazio , Zakaria è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Monaco , e ora lacerca rinforzi per il centrocampo. Il ds Giuntoli sembra aver individuato il ...

Rovella parte in direzione Lazio , Zakaria è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Monaco , e ora lacerca rinforzi per il centrocampo. Il ds Giuntoli sembra aver individuato il prossimo obiettivo in Habib Diarra , classe 2004 dello ...Si continuano invece a seguire le trattative per Zaniolo , infatti non solo lama anche l'... la Roma punta al ritorno di Paredes , che ha fermato icon il Galatasaray volendo fortemente ...8.32 - NuoviDe Ketelaere - Atalanta: la trattativa è ancora in piedi ( I DETTAGLI ). ... trattativa impostata con lasulla base di un prestito con obbligo di riscatto 20.25 - Alla fine, ...

Juve, è sfida all'Inter: piace lo stesso giocatore, partiti i contatti Calciomercato.com

I bianconeri in prestito sul club francese per avere il sì e chiudere l'operazione per il centrocampista. Intanto Barrenechea vicino al Frosinone.I bianconeri in prestito sul club francese per avere il sì e chiudere l'operazione per il centrocampista. Intanto Barrenechea vicino al Frosinone.