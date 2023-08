Jomi Salerno | continua la preparazione in vista della nuova stagione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerminata la prima faseestiva, per le atlete allenate da Francesco Ancona pochissimi giorni di pausa prima di riprendere il lavoro indel prossimo campionato di serie A1 di pallamano femminile. Due settimane di sedute intense per il gruppo che si è ritrovato ae che, immediatamente dopo Ferragosto, riprenderà gli allenamenti per preparare il primo importante appuntamento. Il torneo internazionale di Nuoro, in Sardegna, attende infatti le salernitane il prossimo 24 agosto. Un vero e proprio test a cui coach Ancona guarda con curiosità. Le tre gare in cui lasarà impegnata, infatti, diventeranno ...