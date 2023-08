Jerry Calà | «La mia comicità anni Ottanta oggi mi spedirebbe in galera»

Leggi su panorama

(Di sabato 12 agosto 2023) Tra passato e attualità, tra passioni e manie, tra amori che restano e giudizi sui colleghi ora sulle scene, parla l’attore che ha raccontato nei suoi film il Paese in vacanza. Con un po’ di rimpianto per la libera strafottenza perduta. il Paese in vacanza. Con un po’ di rimpianto per la libera strafottenza perduta.Sarà vittima di un sequestro di persona, in autunno. A Napoli, città che ama e dove nel marzo scorso gli hanno salvato la vita dopo un infarto. «Il fatto è che nessuno dei miei amici e familiari pagherà il riscatto. Come se dicessero: tenetevelo, di un simile cazzaro ne facciamo a meno...»., 72, scherza sul suo prossimo film, il cui titolo è - con vago riferimento a Chi ha incastrato Roger Rabbit - Chi ha rapito. «Ci sarà da sbellicarsi dalle risate. A un certo ...